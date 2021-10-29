【Tesla】Tesla破頂觸1100美元　馬斯克身價突破3000億美元

▲ Elon Musk身價突破3000億美元（圖片來源：法新社）

特斯拉（Tesla，美：TSLA）周五股價再破頂，觸及1100美元關。據彭博億萬富豪數據顯示，馬斯克（Elon Musk）身價已達到3018億美元，而同一時間，績後股價大跌的亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Bezos）身價縮水至不足2000億美元。

汽車租賃公司Hertz周四表示，可能會將Tesla電動車訂單由之前的10萬輛增至20萬輛。另外，Tesla據報向寧德時代預訂45吉瓦時磷酸鐵鋰電池，對應近80萬輛電動車。

高盛早前將Tesla目標價，從905美元大幅上調24%至1125美元。分析師指，Hertz對Tesla的訂單將有助公司保持強勁的增長和利潤率。

投行Piper Sandler分析師將Tesla目標價上調至1300美元，為華爾街最高水平，預計Tesla的銷量在2030年將達到1150萬輛的峰值，意味公司在全球市場份額排名第一，並提高了Tesla毛利率的預期。

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編輯：區嘉俊