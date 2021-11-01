【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）

▲ 【保利協鑫3800】保利協鑫停牌半年後復牌

保利協鑫能源 （03800） 停牌近7個月後，已達致所有復牌指引，今日（11月1日）復牌。瑞信表示，保利協鑫經過7個月停牌後終於復牌，而保利協鑫在停牌期間，多晶硅在供應不足下，價格升約120%，同期多晶硅同業股價亦升約四成，令保利協鑫明顯成為一個追落後者。現時保利協鑫預測市盈率約7倍，估值吸引。

保利協鑫終發布去年及上半年業績，詳見【下一頁】

保利協鑫能源復牌高開1.42元或71.7%，其後股價一度升至3.62元，最多升82.8%。保利協鑫能源全日彈逾81.8%，收報3.6元，成交131億元，為最活躍成交股份，超越騰訊 （00700） 。

瑞信指，保利協鑫上半年扭虧，淨賺24億元人民幣，主要受惠於多晶硅價格上升。由於保利協鑫的粒狀多晶硅擴產，預期保利協鑫出口量於2021至2023年的複合年均增長率可達142%，令保利協鑫於全球多晶硅市場的佔有率，由去年的15%，擴大至2023年的24%。

瑞信：保利協鑫今年底淨負債比率料降至30%

瑞信稱，保利協鑫的資產負債表出現顯著改善，淨負債由去年底的349億元人民幣，降至上半年的148億元人民幣，主要與強勁的多晶硅現金流及出售光伏電站有關，預期保利協鑫今年底淨負債比率會降至30%。

受惠於多晶硅銷售均價上升及銷售額增加，瑞信調升保利協鑫2021至2022年每股盈利預測43%至84%，目標價亦大幅調高82%至4元，評級亦由「中性」調升至「跑贏大市」。

保利協鑫：德勤關注事項無對公司業務運營有不利影響

保利協鑫前任核數師德勤就一宗5.1億元人民幣的工程合約終止提出若干關注事項，令公司無法發出財務報表，需要進行法務核查。保利協鑫表示，董事會認為德勤在核數師函中就工採建合約提出的若干關注事項，並無對公司業務運營和財務狀況產生重大不利影響。保利協鑫最終在10月25日發布2020年、21年上半年業績，核數師轉為國富浩華。

另外，董事內部監控顧問認為，集團已處理內部監控顧問就內部監控審閱中識別的所有19項關鍵內部監控不足的建議，及當前的企業管治、內部監控及財務匯報系統屬充分且可靠，可履行其於上市規則項下的責任。

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