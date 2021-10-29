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快手宿華辭任CEO 聯合創辧人程一笑接任

股樓投資 22:50 2021/10/29

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內地直播平台營運商快手(01024)傍晚公布，公司聯合創始人之一宿華不再擔任首席執行官 ，自今日起生效，他將繼續擔任董事長及執行董事。快手表示，宿華職位變更允許他有更多 時間專注於制定本集團的長期戰略及探索新方向，其持有的公司不同投票權將不會發生變化。 公司聯合創始人、執行董事兼首席產品官程一笑同日已獲委任為首席執行官，同樣於今日起生效。程一笑將領導快手日常營運及業務發展，並向宿華匯報。

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快手日前亦宣布，與蘇州市政府達成正式戰略合作關係，未來將各自投入優質資源，共同推進快手電競總部落地蘇州，促進當地數字產業轉型發展。據悉，快手旗下王者榮耀KSG戰隊主場已落戶蘇州。

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撰文 : 李尚毅

快手—W（01024） 港股

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