【小新迷必睇】蠟筆小新首度與本地品牌Chocolate Rain合作 登陸MCP新都城中心 6大日本名勝超萌打卡位

日本長青卡通《蠟筆小新》，陪伴不少港人成長，為慶祝《蠟筆小新》30周年，將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心 2 期及3 期）特別打造 《蠟筆小新 x Chocolate Rain 冬瀛樂遊趣》主題裝置，是次蠟筆小新將破天荒跟香港本地創作品牌 Chocolate Rain 聯乘合作，以全新萌爆造型現身商場。

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《蠟筆小新 x Chocolate Rain 冬瀛樂Z遊趣》於 2021 年11月12日至 2022 年1月2 日期間舉行，設有6 大日本名勝點，分別為「日本第一絕景富士山」、「百年傳奇忍城」「、滑雪天堂札幌」、「寫意別府溫泉鄉」、「童話世界白川鄉」、「雪見小路」商店街及「冰雪樂園滑雪場」。

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一眾日本迷首先可於 MCP CENTRAL 與 3.5 米高以馬甲煲呔造型的小新及 Fatina 一同登上日本第一絕景富士山，欣賞別具特色的迷人景致。又或親臨埼玉縣百年傳奇忍城、滑雪天堂札幌、寫意別府溫泉鄉、童話世界白川鄉及「雪見小路」商店街等不同遊日必到的名勝打卡拍照，並可於「趣遊冬日照相館」與一眾萌爆角色瞬間穿梭多個日本人氣景點打卡。

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此外，MCP DISCOVERY 更會打造成小朋友至愛的「冰雪樂園」遊樂區，除了多個萌爆打卡裝置外，場內更有 H･COINS 會員專享的「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」互動遊戲。現場更特設期間限定店，推出一系列《蠟筆小新》30 週年主題限定精品及 Chocolate Rain 獨家主題單品。

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於活動期間，於 MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 即日消費滿指定金額更有機會帶走蠟筆小新 x Chocolate Rain 獨家聯乘限量禮品。

於活動期內更會舉辦「蠟筆小新 x Chocolate Rain 萌爆見面會」，兩大角色現身與各位粉絲會面，跟大家拍照。

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記者：陳詠妍