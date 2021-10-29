萬科西營盤15 WESTERN STREET現樓落成　一文睇清現樓單位及會所設施

萬科香港發展的西營盤住宅項目15 Western Street已屆現樓，項目首度向媒體開放現樓示範單位以及介紹會所設施。

項目會所設施多元化，包括可用作宴會廳及多功能工作室的共享空間、貫通室內外的用餐區，以及健身室、瑜伽室等設備。

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此外，開放予傳媒參觀的3個現樓單位，包括兩個一房單位，分別為25樓A室，實用面積307平方呎、以及25樓B室，實用面積340平方呎。發展商亦開放25樓C室開放式單位，實用面積為213平方呎。

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，項目累積出售72伙，成交平均呎價逾30,000元，套現近7億元，目前尚餘伙可售單位14伙，戶型涵蓋開放式至三房，主要為高層開揚景觀單位，集團將因應市場反應再作進一步銷售部署。

劉淑貞補充，項目將於周六（30日）起開放示範單位予公眾參觀，預計下周發信通知業主收樓。

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