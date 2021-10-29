【盈警】奈雪的茶料上季錄經調整淨虧損　2021年收入增長幅度低預期

奈雪的茶 （02150） 發盈警，由於（1）門店人力成本短期彈性較低，難根據疫情變化做出及時且充分的調整；（2）自動化、數字化措施仍在測試過程，對財務預期增益尚需時日；（3）2021全年開店數目超出先前計劃，導致開辦費用等成本增加等，集團盈利能力短期內預計受到顯著影響，預計第三季度將錄得經調整淨虧損，而去年錄得經調整淨利潤。

公司預計，2021全年錄得收入較2020年的增長幅度將低於預期。新增門店多集中於第四季度開業，對2021年收入的額外貢獻並不顯著。

公司指，預期疫情影響將逐步緩解，並且隨著新開門店佔全部門店數量的比例逐步下降，現有門店提供人力支持新開門店的壓力將逐漸降低，因此現有門店經營利潤率將逐步提升。此外，自動化、數字化改造和新開門店增加屬於前期投入，預計將對集團後續運營帶來正面影響。

截至9月底止3個月，奈雪的茶淨新增90間奈雪的茶茶飲店，17間奈雪的茶標準茶飲店開始轉為奈雪PRO茶飲店。由於2021年下半年可選優質地點較多，在保證選址水平的前提下，2021年全年，預計將新開大約350家奈雪的茶茶飲店，其中絕大多數為奈雪PRO茶飲店。

公司指，本季度部分地區出現COVID-19疫情的持續性反覆爆發，部分城市防疫措施收緊以及消費者對出行的謹慎態度導致該部分區域門店表現有所下滑。

如秋、冬季疫情出現反覆，或出現流感流行等，或將對財務表現帶來進一步影響。然而，預計該等情況將不會對集團的運營（包括但不僅限於：門店簽約和開設、營銷活動、新產品研發等）造成顯著不利影響。

相關文章：【奈雪的茶】海淀區市監局對奈雪的茶進行警告處罰

【奈雪的茶】屢涉食安問題 奈雪的茶創辦人趙林：打擊不亞於疫情

【業績】奈雪的茶上半年門店經營利潤率19.2% 料未來人力租金成本趨降

編輯：區嘉俊