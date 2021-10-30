【美國加息】失業率及通脹優於過去加息周期 小巴菲特Bill Ackman呼籲馬上加息

Pershing Square對沖基金經理、有「小巴菲特」之稱的Bill Ackman，表示認為美國聯儲局應立即縮減買債規模，同時盡快加息。他指出，現時美國失業率及通脹指標均明顯優於上一次加息開始的水平。

根據數據，美國9月失業率為4.8%，而美國聯儲局上次加息時為5%，而在過去5次加息周期中，平均失業率達到5.6%。另外，過去6個月美國核心PCE通脹為5.7%，亦明顯高於過去5次加息前1.9%的平均水平。

一般來說，通脹愈高、失業率愈低，聯儲局加息或收水的傾向便更大。不過，美國聯儲局在上次因加息過早而受到批評，被指影響經濟復甦的進度。

下周聯儲局將召開會議，預計將縮減現時每月1,200億美元的資產購買規模。

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