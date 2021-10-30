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【趣話財經】Facebook改名炒起同名原材料股 錯炒同名股曾在香港出現？

股樓投資 17:04 2021/10/30

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Facebook剛改名Meta，令一間同樣名為Meta的加拿大材料公司股價急升。實際上，今次並非首次「改名炒錯股」的事例。當Zoom在2019年上市時，同樣炒起一間無綫通訊公司Zoom Technologies。

今年Clubhouse語音聊天應用火熱，令一間名為Clubhouse Media的公司熱炒，兩者並沒有任何關係；Elon Musk向粉絲推介Signal聊天軟件，更令一間在場外交易的公司Signal Advance升近11倍。實際上，在港股通開通初期，原名長和國際實業的九號運通 （00009） ，亦因被誤以為是長和系而被熱炒。

同場加映  【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

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撰文 : 謝克迪, CFA

Clubhouse Signal Zoom 港股 經濟 香港 Facebook

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