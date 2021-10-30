【中移動】中移動將於下周四A股首發上會 成為內地歷史第五大新股集資

內地證監會公布，中移動（00941）A股將於11月4日首發上會，籌集資金560億元人民幣，意味公司成功將在A股上市。中移動於8月中公布，準備發行不超過9.65億A股，資金將用於推動數智化轉型、基礎建設等。

中移動在A股上市，以金額計成為近10年最大的IPO，超越早前上市的中國電信（00728），亦成為中國歷史上第五大IPO。而中國歷史上最大的IPO則為順序為農業銀行（01288）、中國石油（00857）、中國神華（01088）及建設銀行（00939）

同場加映 【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機