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【中移動】中移動將於下周四A股首發上會 成為內地歷史第五大新股集資

股樓投資 16:41 2021/10/30

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內地證監會公布，中移動（00941）A股將於11月4日首發上會，籌集資金560億元人民幣，意味公司成功將在A股上市。中移動於8月中公布，準備發行不超過9.65億A股，資金將用於推動數智化轉型、基礎建設等。

中移動在A股上市，以金額計成為近10年最大的IPO，超越早前上市的中國電信（00728），亦成為中國歷史上第五大IPO。而中國歷史上最大的IPO則為順序為農業銀行（01288）、中國石油（00857）、中國神華（01088）及建設銀行（00939）

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 中國 A股 集資 人民幣 IPO 建設銀行（00939） 中國神華（01088） 農業銀行（01288） 中國電信（00728）

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