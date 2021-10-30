【監管風暴】拒絕大數據殺熟與平台二選一 內地最高法院表明重點嚴懲

中國最高人民法院表示，將加強反壟斷及反不正當競爭的司法工作，加強對平台企業強制「二選一」、「大數據殺熟」等行為，避免不公平競爭及市場秩序被擾亂。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

當局表示，要強化平台經濟、科技創新等案件審理，通過司法裁決強化市場公平競爭的意識，發布典型案例等，在互聯網領域、大數據、人工智能、基因技術等推動知識產權保護，同時強調維護數據安全。

同場加映 【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機