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【富人稅】向富人開徵100%稅亦無濟於事 Elon Musk呼籲美國控制開支

股樓投資 16:15 2021/10/30

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近日聯合國有官員呼籲富人援助窮人，而美國拜登政府亦正籌劃富人稅。剛晉升全球首富、特斯拉創辦人Elon Musk回應指，現時美國國家債務28.9萬億美元，每個美國納稅人承擔23萬美元，即使對所有億萬富豪徵收100%富人稅，對債務問題只是杯水車薪。


延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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一直反對富人稅的Elon Musk認為要解決美國現時面對的債務問題，首先要控制開支，不應把問題歸因於富人，整個問題要公眾一起面對。

 

同場加映  【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

美元 富豪 經濟 拜登 聯合國 美國

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