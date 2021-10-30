【富人稅】向富人開徵100%稅亦無濟於事 Elon Musk呼籲美國控制開支

近日聯合國有官員呼籲富人援助窮人，而美國拜登政府亦正籌劃富人稅。剛晉升全球首富、特斯拉創辦人Elon Musk回應指，現時美國國家債務28.9萬億美元，每個美國納稅人承擔23萬美元，即使對所有億萬富豪徵收100%富人稅，對債務問題只是杯水車薪。





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一直反對富人稅的Elon Musk認為要解決美國現時面對的債務問題，首先要控制開支，不應把問題歸因於富人，整個問題要公眾一起面對。

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