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【加密貨幣】特斯拉創辦人Elon Musk為校友 學費可收比特幣以太坊 沃頓商學院開設加密貨幣課程

股樓投資 11:22 2021/10/30

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全球著名的賓夕法尼亞大學沃頓商學院公布，將於明年初推出新的在綫課程，教授區塊鏈及數字資產經濟學，同時允許學生使用比特幣、以太圬或USD coin等加密貨幣付學費。該校指，新課程是為金融、管理及科技等領域的專業人士設計。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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賓夕法尼亞大學沃頓商學院有不少知名的校友為加密貨幣的粉絲，當中最著名的包括特斯拉創辦人Elon Musk；此外，該校早前公布獲得一筆以加密貨幣捐贈的捐款，有一位匿名人士捐贈超過500萬美元。

同場加映  【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

學費 賓夕法尼亞 大學 經濟 區塊鏈 比特幣

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