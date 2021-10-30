【監管風暴】內地加強互聯網醫療監管 中金指長遠增加龍頭市佔率

國家衛健委早前發布關於互聯網診療監管細則徵求意見稿，指醫療機構要有專門部門管理互聯網診療的醫療質量、醫療安全、藥學服務、信息技術等，建立相應的管理制度，包括但不限於醫療機構依法執業自查制度、互聯網診療相關的醫療質量和安全管理制度、患者安全不良事件報告制度等。

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中金發表報告，指隨著監管措施實行，短期內行業部分不規範的情況將有所改善，並影響處方藥的銷售，但長遠來說，對擁有完善監管及流程的龍頭公司，反而有助增加市佔率，因此預計未來市場集中度將提高，維持看好互聯網醫療股，當中最看好京東健康（06618）及阿里健康（00241），同時平安好醫生（01833）亦值得留意。

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