【配股潮】 比亞迪擬折讓5.8%至7.8%配股 集資18億美元

又一間藍籌公布季績後配股。據外媒引述銷售文件顯示，比亞迪（01211）尋求以每股273.5至279.5元配售5,000萬股H股，佔其擴大後股本1.7%，集資額高達18億美元（約140億港元）。比亞迪本周曾創324.6元歷史新高，以今日（29日）收市價296.6元計算，配股價折讓5.8%至7.8%。

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報道指，比亞迪是次配股，擬用作營運資金、償還債務、研發、及一般企業用途，而負責是次配股的投資銀行，包括美銀、中金公司及高盛。

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記者：郭秀慧