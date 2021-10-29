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【配股潮】 比亞迪擬折讓5.8%至7.8%配股 集資18億美元

股樓投資 20:46 2021/10/29

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又一間藍籌公布季績後配股。據外媒引述銷售文件顯示，比亞迪（01211）尋求以每股273.5至279.5元配售5,000萬股H股，佔其擴大後股本1.7%，集資額高達18億美元（約140億港元）。比亞迪本周曾創324.6元歷史新高，以今日（29日）收市價296.6元計算，配股價折讓5.8%至7.8%。

【電動車股】 特斯拉急升市值破萬億美元 比亞迪連日破頂【見下頁

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報道指，比亞迪是次配股，擬用作營運資金、償還債務、研發、及一般企業用途，而負責是次配股的投資銀行，包括美銀、中金公司及高盛。

同場加映﹕【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

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記者：郭秀慧

比亞迪股份（01211） 經濟 配股 集資 H股

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【大行點睇】瑞銀指中海油營運表現領先　估值仍被低估　相信業績後股價反應正面

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