【大行點睇】第三季盈利表現佳惟高油價影響表現 瑞信提高中石化目標價

瑞信發表報告，認為中石化 （00386） 第三季核心盈利按年跌10%，勝該行預期，純利首9個月的表現，已經達到該行全年預測的98%。瑞信又指公司下游業務在今年第四季及明年首季需求潛在轉弱，油價上升亦將影響公司盈利，因此認為中石油 （00857） 及中海油 （00883） 的股價表現更佳。

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瑞信提高中石化今年每股盈利預測，較原來預期18%，同時輕微提高2022年及2023年的盈利預測。該行給予公司「中性」評級，目標價由4.2元升至4.3元。

中石化今日股價升1.1%至3.82元。

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