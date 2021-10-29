【大行點睇】瑞銀指中海油營運表現領先　估值仍被低估　相信業績後股價反應正面

瑞銀發表報告指，中海油(00883) 營運表現領先，料投資者反應正面，加上基本面持續表現出色，予評級「買入」，目標價12.1元。

報告指，中海油第三季和首九個月的綜合石油和天然氣產量按年增長9至10%，超過了瑞銀預測的全年7%增長和管理層的6至8%增長指導。



瑞銀繼續認為中海油目前被低估，目前市場對其優於預期的基本面沒有反應，催化劑似乎不確定。不過，該行仍然相信中海油估值具有吸引力，最終來自內地投資者的額外資金流將為其股價提供支持。在此之前，相信只要布蘭特原油價格達到或超過每桶60美元，投資者可實現該行估計的9%的股息率。

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