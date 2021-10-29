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【大行點睇】瑞銀指中海油營運表現領先　估值仍被低估　相信業績後股價反應正面

股樓投資 20:47 2021/10/29

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瑞銀發表報告指，中海油(00883)  營運表現領先，料投資者反應正面，加上基本面持續表現出色，予評級「買入」，目標價12.1元。

報告指，中海油第三季和首九個月的綜合石油和天然氣產量按年增長9至10%，超過了瑞銀預測的全年7%增長和管理層的6至8%增長指導。

瑞銀繼續認為中海油目前被低估，目前市場對其優於預期的基本面沒有反應，催化劑似乎不確定。不過，該行仍然相信中海油估值具有吸引力，最終來自內地投資者的額外資金流將為其股價提供支持。在此之前，相信只要布蘭特原油價格達到或超過每桶60美元，投資者可實現該行估計的9%的股息率。

 

 

【大行點睇】港交所平保績後 大行最新評級和目標價一覽

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【同場加映】孫子市法：議息前試支持 績優股見承接

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

中國海洋石油（00883） 港股

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