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【大行點睇】明年盈利預測上調兩倍 大摩維持中遠海控增持評級

股樓投資 20:35 2021/10/29

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大摩發表報告，指中遠海控 （01919） 近期股價跑輸大市，主要由於市場憂慮行業下行周期已經到達，不過，大摩認為集裝箱價格將會維持一個較長的時間，加上即期運費表現穩定，合約運費進一步上升，預計中遠海控明年盈利明顯增長。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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大摩上調公司今年至2023年的核心純利預測，較原來預期增加11%、192%及18%，H股評級維持「增持」，目標價為21.2元。

中遠海控今日股價升4.3%至12.08元。

同場加映  【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

增持 經濟 目標價 純利 H股 中遠海控（01919）

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