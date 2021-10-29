【火速成交】杏花邨兩房樓王享池海雙景　放盤一日即吸投資客誠意洽購　斥908萬買樓收租

作為港島地鐵站上蓋物業，杏花邨向來受用家歡迎，屋苑更有不少單位可享開揚海景。不過，優質單位不一定要自住，也有買家選擇買樓投資收租。中原鄭俊輝指，杏花邨35座中層7室，實用面積499平方呎，2房間隔，向東南，坐享泳池景及海景，屬2房樓王，為區內極罕有放盤。

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鄭俊輝指，業主原叫價960萬元，見買家極具誠意還價，放盤一日即以908萬元將單位易手，折合平均實用呎價18,196元。買家為投資客，見此單位十分罕有，即議價買入作收租用途。據中原網站顯示，杏花邨近月呎租水平約處於36元，若以此呎租計，租金回報率約2.3至2.4厘水平。

據了解，原業主於2011年以558萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利350萬元，單位升值63%。而屋苑市況方面，鄭俊輝指，杏花邨10月份成交淡靜，暫錄得4宗成交。

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