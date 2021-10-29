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【美股焦點】三大指數齊跌 蘋果亞馬遜跌超3%

股樓投資 21:57 2021/10/29

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美股三大指數周五（29日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌68.64點及0.19%，報35,661.84點，標準普爾500指數跌24.81點及0.54%，報4,571.61點，納斯達克指數跌120.02點及0.78%，報15,328.10。

蘋果（AAPL）跌3.70%，在周四（28日）公布第四季度業績，供應鏈問題嚴重影響蘋果的業績，使其出現是自2018年12月季度以來的首次不及預期。該公司第四季度收入按年增29%至834億美元，不及預期的848.5億美元；每股賺1.24美元，達市場預期。當中，iPhone、Mac 和配件的業績都低於市場預期。不過值得留意是本季業績截至9月25日，即僅包括iPhone 13的幾天銷售。

亞馬遜（AMZN）跌3.97%，其在周四公布第三季業績，淨銷售額為1108億美元，按年升15%，低於市場預期1115.6億美元。 純利為31.56億美元，按年下跌50.2%，差過市場預期46.23億美元。上年同期63.31億美元。每股攤薄盈利6.12美元，按年跌50.5%，亦較市場預期8.92美元遜色。

Facebook（FB）升2.44%，該公司在周四宣布改名Meta，發展「元宇宙」。

 

【延伸閱讀】土地註冊處請合約文員 協助處理與土地契約相關的文書工作 月薪1.3萬　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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