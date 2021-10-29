▲ 【股權獎勵】港交所諮詢更新上市規則 增加股份奬勵計劃彈性

港交所 （00388） 刊發諮詢文件，建議修訂《上市規則》內有關上市發行人股份計劃的條文，將現行《上市規則》條文只適用於股份期權計劃，建議擴大該等條文的適用範圍，同時涵蓋涉及發行人授出股份奬勵及可認購其新股的期權的所有股份計劃。

港交所擬諮詢市場兩個月，於12月31日結束。

圖看聯交所總結對發行人授予股份的股東批准及披露規定建議

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港交所指，越來越多發行人採用股份奬勵計劃，聯交所建議擴大《上市規則》第17章的適用範圍至涵蓋這些計劃。第17章現時僅提供用以規管股份期權計劃的框架。

對於股份奬勵計劃，發行人每次授出新股都須於股東大會上尋求股東批准，又或根據一般性授權發行新股。諮詢文件內的建議將給予發行人更大靈活性根據股份奬勵計劃授出新股。

聯交所也建議修訂第17章的一些特定要求，例如合資格參與者的定義，以及更新計劃授權的規定，以使其與股份計劃的目的一致，如不多於發行人已發行股份的10%，須每3年更新計劃，由獨立股東批准。另一方面，若個別參與者獲授予股份超過1%個人限額，須經股東批准。

香港交易所上市主管陳翊庭表示，建議旨在讓發行人可更靈活授予股份奬勵及股份期權，同時透過設立計劃授權限額及若干授股條款限制，保障股東免受大幅攤薄影響。

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編輯：麥德銘