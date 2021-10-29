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【UNIQLO】UNIQLO銅鑼灣店設LifeWear展覽　拆解HEATTECH、超輕羽絨等技術　HEATTECH系列銷量已突破10億（多圖）

股市 19:47 2021/10/29

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UNIQLO的衫褲一向以簡單舒適見稱，受大眾熱捧，　大部份人的家中或至少有一件UNIQLO的產品。UNIQLO銅鑼灣旗艦店由即日起至11月3日設置LifeWear展覽，展示如何將環保概念運用於牛仔褲及羽絨服裝等衣物上，並拆解HEATTECH系列產品的科技。HEATTECH系列自2003年推出以來，產品銷量已突破10億。

圖看LifeWear展覽

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踏入秋冬，UNIQLO推出超輕型羽絨外套（Ultra Light Down）。展覽展示，該羽絨含絨量及羽毛分別達90%及10%，並配合與東麗集團共同研發的特殊物料、比人類頭髮還要幼細10倍的纖細紗線編織而成，以製作成兩層結構。

UNIQLO已實行回收再生行動，當中包括羽絨服裝。UNIQLO指，由2019年至今，UNIQLO在全球收集了約83萬件UNIQLO 羽絨產品，並將接近100%的羽絨及羽毛回收重用，採用特殊技術將羽絨及羽毛分類、清潔、加工並製作成全新商品，所製成的Uniqlo U 系列再生羽絨外套現已於門店發售。

另外，LifeWear展覽展示了牛仔褲如何減少99%的用水量，以及如何用經回收膠樽再生物料製作成長搖粒絨外套。同時，展覽亦介紹了免熨恤衫及Chino長褲特別剪裁位等。

相關文章：【業績】UNIQLO母企迅銷全年多賺88%、末期息240日圓　大中華歷年最佳業績

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