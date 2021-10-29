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【內房危機】佳兆業傳售佳兆業美好及香港地皮 佳兆業美好升逾8%

股樓投資 19:43 2021/10/29

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據外電引述消息人士指，陷入債務危機的內房發展商佳兆業（01638）正在為旗下物業管理公司佳兆業美好（02168）及兩幅香港住宅用地尋找買家，以償還債務。佳兆業股價現跌2.5%，最新報1.16元；佳兆業股價今日（29日）升0.8%，報1.2元；佳兆業美好亦升8.7%，報16.5元。

【藍籌業績】 萬洲國際首9個月賺少12% 績後遭多間大行下調目標價【見下頁

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據報，佳兆業擬出售佳兆業美好全部67.18%股權，目前該公司市值約為25.4億元。不過，目前還沒有明確的買家。另外，佳兆業將出售兩幅土地，據公司財報顯示，公司於去年1月以35億元投得屯門青山灣一幅住宅用地，及擁有價值70億元的啟德地塊50%權益。

同場加映﹕【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

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記者：郭秀慧

物業管理 物業管理公司 物業 啟德 經濟 佳兆業美好（02168）

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