【港股追蹤】融創出售部分貝殼ADS　料錄投資虧損27億元人民幣

融創中國(01918)公布，於今年6月1至10月28日期間，出售1,863.9萬股貝殼(美：BEKE)美國存托股票(ADS)，相當於5,591.7萬股貝殼A類普通股，總代價5.54億美元，出售所得將用作一般營運資金。

公司表示，預計出售事項將於年內錄得稅前虧損27.2億元人民幣，惟自投資貝殼起至出售相關股票實現稅前溢利24.3億元人民幣。

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