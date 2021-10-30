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【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」

名人薈萃 08:02 2021/10/30

分享：

筆者不時出席退休投資分享會，做主講嘉賓，甚麼問題都接觸到。最令人大惑不解，是大量退休者，並沒「退休投資心態」！

何解？因為他們仍然貪心、愛冒險、愛炒、愛發白日夢……當中一種，為求賺錢，自找麻煩。

小弟退休投資最大原則——不蝕、安心、免煩。其他一概不重要，亦一概沒有興趣。

若投資了幾十年，仍然愚蠢相信「高風險高回報」、「大隻蛤乸會隨街跳」及「做生意等於會發達」，這樣，小弟確實愛莫能助。若65歲以上仍未達致財務自由，沒有其他辦法，請繼續捱世界打份牛工，面對現實。但若已達致財務自由，為賺「多餘錢」而搞到又麻煩又冒險，何必？

因此，但凡長者聽眾問：「碌sir，應否買樓收租，寄望每月有穩定收益及升值？」

我的忠告：「盡量不要做！退休投資，第一鐵定律——免煩！偏偏做業主收租最令人心煩。原因：一、怕租不出；二、怕遇上租霸；三、怕要追租；四、怕單位有損壞……！」

小弟也曾收租多年，最討厭租客當我「7-11」服務員，一旦單位出現任何問題，例如水喉漏水，廁所停水，冷氣機滴水，窗台滲水……甚至電器失靈 ，即24小時急電修理。

大佬，你知不知我的時間十分寶貴 ？不停被你煩，還要服務你？絕不值得！

況且，如今買賣一個單位， 包括了不同辣招稅。每次換租客，又須花10萬元以上作大小裝修。搏升值？浪費時間，想想數年後政府或發展商會海量推出多少新單位？

總結，退休者不應自找麻煩買樓收租。若要收租，就買車位或舖位，因租客欠租可立即請離，毋須冗長法律程序。
究竟有何投資最合退休者，不蝕、不煩又月月年年有收入直接過戶，毋須催促呢？正是： 一、政府年金；二、銀髮債券；三、公用上市公司股票。

除此之外，任何投資都會令人「心緒不寧」， 非智慧型退休者所取也 。

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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收租 退休 年金 曾智華 發展商

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