【山地悠遊人生@iM網欄】世界上最棒的小島 加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands）

▲ 海中的大岩石

加拉巴哥群島 Galapagos Islands / 科隆群島 Archipiélago de Colón 屬於厄瓜多爾（Ecuador）國土，常住人口約三萬，分別居住在4個大島上，其餘20多個小島和50多個岩礁都無人居住， 當地使用美元。群島位於太平洋東部赤道上，離南美洲厄瓜多爾約 1000 公里。1835年達爾文到訪，令島上的特有生態及罕見動物聞名世界， 常被旅遊雜誌評為世界上最棒的小島。

群島1959年被列為國家公園，所有旅客抵達群島後在機場入境必須繳付環保費10美元， 國家公園門票100美元，而且只收現金。來回機票大約是 $500美元，視乎從厄瓜多爾的 Quito 或是 Guayaquil出發，加拉帕戈斯群島共有兩個機場，分別是 Isla Baltra 島上的 Seymour Airport（GPS）和 Isla San Cristóbal 島上的 San Cristóbal Airport（SCY）

兩種方式遊加拉巴哥群島

遊客有兩種方式可以遊玩加拉巴哥群島， 第一種是自由行跳島Island Hopping ， 另一種是遊艇Cruise。

由於很多地方都是保護區， 自由活動不容易，群島有四個島可以住人， 其中三個每天都有快艇往來，每個島嶼都有其獨特的野生動物，可以去其中一個主島找旅館，然後參加一日遊， 玩夠一個島乘快艇往下一個島繼續行程。一日遊或浮潛活動約50-150美元， 但島上的日用品全是從厄瓜多爾運去， 頗貴的! 在觀光客出沒的地方更貴，每天住食、宿、水也是100美元以上， 但如純粹陸上參觀，一定不能充分體驗加拉帕戈斯群島的獨特自然生態，看到野生動物品種的機會微乎其微。 個人意見，如果你壓根兒對野生動物無興趣，大可不必去加拉帕戈斯群島。

坐船遊覽群島，索費不菲，最便宜上千美元， 遊船的團費取決於兩個因素：行程天數及遊船的級數。 遊艇一般接載8至20位乘客， 豪華級動輒每天 600美元以上，廉價遊艇團費起步價是每天 300美元。

好吧，錢是一定得花的，參加了個1550美元五天四夜的遊艇行程。團費已包三餐，咖啡、茶和熱水，但酒類和汽水要自費。遊船旅程多數首尾兩天的行程很短，第一天早上都會有人接機，甚至沒有行程純粹交通。 最後一天中午前會送機。

上船後供應一杯歡迎雞尾酒並介紹船員。 船上滿客，共20乘客，房間分佈在上層及船艙層，房間比較狹窄。每房有獨立衛浴，主層亦是餐廳及集合的地方。單身的旅客如要求獨立房， 要付 50% - 100% 的附加費，願意跟其他同性旅客同房則不用加錢， 我同房是個西班牙女生。最後因為房間在船艙最底層， 每天被引擎聲吵得無法入睡，只好在隔板露天而睡，看見星空，日出前的朝霞。

開始時團友大呼小叫，幾分鐘後，熱情減退，實在是太多， 一小心就會誤中海獅地雷（糞便）， 有些遊客走得太近，被海獅追著。

導遊在船艙外面叫大家去看，有一百多隻海豚在海面跳躍，有些跟船追逐，海豚喜歡在船頭帶路，游得比船快，他們跳得愉快，我們看得心花怒放。有人提議馬上停船跳下水跟海豚游泳，導遊說在海中心，有海豚出沒附近就會有鯊魚群， 所以不能下水！

象龜/陸龜Galapagos tortoise 是全世界最大的陸龜，最長壽命150歲, 平均約兩百公斤。

整個海岸線都有海獅，從碼頭開始就有許多海獅媽媽跟海獅寶寶在互相嬉戲、曬太陽或睡覺，海灘四周全部都是海獅。

旅客到加拉巴哥群島最想看到的鳥類 Blue-footed Boobies藍腳鰹鳥!

在一個空曠的地區看到信天翁 Waved Albatross 在用尖嘴相互碰撞，它們在跳求偶舞! 當一對信天翁決定在一起生活的時候，它們也就開始了屬於自己的愛情神話，一起築巢、生兒育女、哺育後代，一起白頭到老。它們的一生只會認定一個伴侶， 如果一方不幸死去，剩下的一隻就孤零零的生活下去，決不會再去尋找新的伴侶，信天翁是愛情忠貞的象徵。

加拉帕戈斯海鬣蜥 Marine Iguana，牠們在交配季節，雄性為吸引雌性，顏色會變成鮮豔的紅色。

成年雄性海鬣蜥長達1.3公尺唷，可以讓牠們潛水至15米深, 長達1.5小時。

看到了許多熔岩蜥蜴Lava Lizard， 身形細小， 是搞笑高手 push-ups ， 原來雄性蜥蜴為了證明自己強壯， 在雌性面前不停地做掌上壓。

膳食挺有水準， 晚飯前告知翌日的活動和要注意事項，船上的活動每天都被安排的很豐富，其中必會帶你探訪達爾文研究中心。其中一天徒步一個半小時​​，介紹植物花草，含礦物的湖。 去一個沙灘，沙裡含有一種綠色的水晶石。在淺灘浮潛，魚類挺多， 魔鬼魚碰我的腳。然後坐快艇去岩邊浮潛，跳進海裡，全身發冷， 浪大水不清，但幸運地在穿越岩洞時看見鯊魚和一大群魚。

PS: 魔鬼與天使往往是同一個人， 導遊一直非常友善，可第四天晚上繳了小費，最後一天變了另一個人，團友議論紛紛， 可能小費給少了，或他前一晚喝大了， 唉，事實證明善變不光是女人的專利！ 雖然遊客為島上居民帶來經濟，但造成環境污染，製造的垃圾驚人。遊艇的船主通常是外國人，收益都直接去了國外， 當地人只能打工。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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