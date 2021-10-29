轉數快須進行系統維護　11月14日暫停提供服務

金管局公布，負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算有限公司（結算公司），計劃於11月14日（星期日）凌晨1時至早上11時進行系統維護，轉數快將於此時段內暫停提供服務。

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在即將進行的系統維護期間，結算公司將會進行多方面測試，以處理於10月17日進行系統遷移及提升時遇到的情況。視乎14日進行的系統測試結果，結算公司會決定有關系統遷移，以及提升的實際安排和時間。

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金管局已要求銀行和儲值支付工具營運商，需要預早及適時通知客户相關安排。市民可以聯絡其銀行或儲值支付工具營運商，查詢受轉數快系統維護影響的相關服務詳情。如有需要，市民可以提前計劃其繳付安排。

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