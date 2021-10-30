【玄人‧峰語@iM網欄】是福不是禍，是禍避不過 人生由無數的選擇題組成

很多客人及朋友找我指點迷津，目的是想人生不要行錯路，好好的把握這短旅人生之旅。坦白說，即使我懂命理，有前膽的技能，但一樣面對種種的難關及機遇。無可否認，算命的目標是要催吉避兇，問題是，很多時候你即使預計了、知道了、也是要面對「是福不是禍，是禍避不過」的境地，冥冥中早有主宰一樣。因此，有時候跟人算命，最終好像由預測成了心理輔導。

事實上，八字也好、紫微斗數也好，是一個大概的趨向預測，是沒有最好的結論，很多時候，即使完了算命後跟隨算命師的建議去行，有些人都覺得結局總是不似預期。我明白所謂的不似預期，是因為發生的事不是自己心目中約定俗成的好(所有遇到的人和事都是一帆風順)。我跟人算命時，第一時間不是開盤，而是先了客人了解什麼是命理，任向一套算命工具，都是由太極陰陽衍生出來的，因此，人生本生就是由無數個陰陽、正反所組成，每人也改變不了，問題是當中是陰陽正反的配搭比例是多少。從另一角度而言，人生每一步都是在玩選擇題遊戲，無時無刻面對不同的岔口，當然，如果只是選擇吃什麼、玩什麼，影響似乎不大，但選擇讀什麼學系、做什麼行業、是否應該結婚生子……其實每一個選擇都影響深遠，而不同的選擇也必定造就完全不一樣的人生。其實，當你明白每一個岔口的選擇其實好比面對太極，它只是人生其中一個場口，之後是要靠自己去創作及發揮，就不會困在如果……、當初這樣就好……的困境了。

人有反覆思慮「如果」、「那個」過多，自己會把人生復雜化，明明是活在現在，你卻總是念念不忘著過去，又憂心忡忡著未來；如要堅持攜帶著過去、未來與現在同行，人生其實只在一片拖泥帶水下過著。所以，我算命多年的總結，是不將焦點放在好與不好，而是想做就去做，因為當你明白所謂的好壞只是一個相對性的概念，但不行就永遠停滯不前。我們不應怕做選擇，最重要是懂得在過程中修正及學習，因為人生無一個場境，都是一個學習及成就自己獨一無二的過程，算命只是做選擇前的提示而已。舉例而言，你們試過旅行時坐火車打算到A地去，中途卻忽然落錯車、出錯站；或者途經別致的地名吸引了你下車去走一走；又或者在車箱外一瞥的風景觸動了你，你又忍不住停下來走走，總之，這樣改變了本來預定的行程，然后經曆了一場充滿驚奇的意外旅行。A地原本是的目標，中途的選擇卻讓你體會了別的東西，要不是離開預設的軌道，你那會機會發現其他更好的風景。因此，除非你天生命運俱差，否則每一次人生的選擇，都是豐富自己的機遇而已。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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