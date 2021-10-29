【有相睇】日出康城LP6呎售21090元　創兩房新高　業主短炒3年賺81萬

九龍建業（00034）定於周六（30日）出售位於日出康城石角路新盤「海茵莊園」，但區內二手交投未受影響，更屢見新高成交，其中日出康城LP6一個兩房海景單位，近日以890萬元易手，實用呎價約21,090元，創同類兩房呎價新高。

中原地產伍錦基說，LP6 5座中層C室，實用面積422平方呎，向南，望開揚海景，原業主今年5月放盤，當時叫價930萬元，及至近日以890萬元易手，實用呎價21,090元，創同類兩房呎價新高。

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從代理提供的相片可見，單位設開放式廚房，享開揚海景，由於LP6入伙不久，所以裝修仍新淨。資料顯示，原業主於2018年10月以809萬元購入上址，持貨3年，現帳面賺81萬元，物業期內升值約一成。

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