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【Twitter新功能】Twitter Spaces推錄音功能　 可讓用戶在推文分享

科技 17:00 2021/10/30

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為了迎戰新興語音社交平台，Twitter早前宣布為Spaces語音平台推出錄音及重播功能，讓Twitter Spaces聊天主持人去錄製和分享他們的廣播。目前該功能只限部分iOS版的用戶使用，但Twitter指，預計未來幾周內可供所有主機使用。

【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟

【Twitter新功能】幫助用戶低調「大掃除」　Twitter毋須全面封鎖也可刪除追蹤者

據悉，在新功能開放後，主持人可開啟錄製功能，令來自iOS或Android裝置的聽眾都能夠收聽或在途中加入實時對話，即使廣播結束後，亦能回放重溫。

若要使用該功能，Spaces主持人要先創建他們的語音直播室，於Space起標題並選擇標籤去描述該語音直播室中的內容。然後在開始之前，切換到新的設置「Record Space」，去開始現場語音直播。

主持人可以在廣播後30天內分享錄音，或者選擇刪除 Spaces錄音。Twitter表示，最長可保留120天的錄音，以助檢查是否有任何辱罵或違規內容。

【Twitter】關注精神健康議題　Twitter夥撒瑪利亞會推#ThereisHelp提示功能

責任編輯：黃顯晴

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