【人才培育】生物醫學界人才短缺　香港生物醫學科技發展顧問委員會提7建議

香港生物醫學界一直面臨人才短缺的問題。香港生物醫學科技發展顧問委員會今（29日）發表的《香港及大灣區生物醫學科技人才培育》報告提到，當前的生物醫學人才短缺問題嚴峻， 委員會也多檢視相關情況，並就培育和吸納人才作出7大建議。

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報告指出，重點培育修讀與「轉化醫學」學科相關的人才，對於銜接前期科研及患者護理至關重要，亦是當前生物醫學科研人才的主要瓶頸。委員會就將協作性研究環境、統一的獎勵和資助制度，以及策略性學術課程改革列為構建優質而可持續人才庫的核心要素 ，提出7大建議：

1）重新思考和定位生物醫學技術人才的培育計劃，包括研究生教育和博士後培訓計劃， 以解決目前存在的知識和技能瓶頸，尤其是在技術轉化方面，以銜接基礎科學研究 和臨床護理的應用

2）成立一個跨機構的平台，專門負責生物醫學技術轉化和相關人才的培育

3）建立公私夥伴關係以確保可持續性發展，同時讓商界的知識發揮其力量

4）改善醫療服務界的人力短缺問題，並定位香港為培訓中心。醫療服務提供者的培訓需要各醫療部門的通力合作，也需要訂定海外實習生的實習要求

5）擴大現有的培育計劃，鼓勵中小學生修讀和從事生物醫學的專業，並加入創業精神和其風險的元素

6）推動知識轉移和創業文化，鼓勵研究人員將科研成果商品化，例如提供更靈活的專利擁有權政策、外部執業法規和績效評估

7）優化現有計劃以達致一致性和互補性，推動整個大灣地區人才的整體發展

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香港生物醫學科技發展顧問委員會主席周弋邦指出，發展人才有利香港及大灣區發展成世界級生物醫學中心。香港應該與毗鄰的大灣區經濟體實現協同發展，發揮互補優勢。香港科技園公司行政總裁黃克強則表示，該委員會剛於10月成立香港科技園公司轉化研發所，為科學家及科研人員教授創業技巧，協助進行研究，解決人手問題。

責任編輯：何子澄