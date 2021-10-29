  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才培育】生物醫學界人才短缺　香港生物醫學科技發展顧問委員會提7建議

科技 19:26 2021/10/29

分享：

香港生物醫學界一直面臨人才短缺的問題。香港生物醫學科技發展顧問委員會今（29日）發表的《香港及大灣區生物醫學科技人才培育》報告提到，當前的生物醫學人才短缺問題嚴峻， 委員會也多檢視相關情況，並就培育和吸納人才作出7大建議。

【Facebook】VR成發展重點？　Facebook將投資10.1億於VR學習體驗

報告指出，重點培育修讀與「轉化醫學」學科相關的人才，對於銜接前期科研及患者護理至關重要，亦是當前生物醫學科研人才的主要瓶頸。委員會就將協作性研究環境、統一的獎勵和資助制度，以及策略性學術課程改革列為構建優質而可持續人才庫的核心要素 ，提出7大建議：

1）重新思考和定位生物醫學技術人才的培育計劃，包括研究生教育和博士後培訓計劃， 以解決目前存在的知識和技能瓶頸，尤其是在技術轉化方面，以銜接基礎科學研究 和臨床護理的應用 

2）成立一個跨機構的平台，專門負責生物醫學技術轉化和相關人才的培育

3）建立公私夥伴關係以確保可持續性發展，同時讓商界的知識發揮其力量

4）改善醫療服務界的人力短缺問題，並定位香港為培訓中心。醫療服務提供者的培訓需要各醫療部門的通力合作，也需要訂定海外實習生的實習要求

5）擴大現有的培育計劃，鼓勵中小學生修讀和從事生物醫學的專業，並加入創業精神和其風險的元素

6）推動知識轉移和創業文化，鼓勵研究人員將科研成果商品化，例如提供更靈活的專利擁有權政策、外部執業法規和績效評估

7）優化現有計劃以達致一致性和互補性，推動整個大灣地區人才的整體發展

【機迷熱話】Apple Music登陸PS5　拓串流音樂服務支援

【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）

香港生物醫學科技發展顧問委員會主席周弋邦指出，發展人才有利香港及大灣區發展成世界級生物醫學中心。香港應該與毗鄰的大灣區經濟體實現協同發展，發揮互補優勢。香港科技園公司行政總裁黃克強則表示，該委員會剛於10月成立香港科技園公司轉化研發所，為科學家及科研人員教授創業技巧，協助進行研究，解決人手問題。

責任編輯：何子澄

相關文章

【科創投資】華潤創業夥城大合資1億元　成立科創投資平台孕育獨角獸
2021/10/18
【科創投資】華潤創業夥城大合資1億元　成立科創投資平台孕育獨角獸
【施政報告2021】政府擬於流浮山興建地標性創科設施　學者建議需考慮人才配合問題　
2021/10/06
【施政報告2021】政府擬於流浮山興建地標性創科設施　學者建議需考慮人才配合問題　
【香港初創】數碼港培育智能眼鏡初創MAD Gaze　奪2021「創客中國」全球賽冠軍
2021/09/24
【香港初創】數碼港培育智能眼鏡初創MAD Gaze　奪2021「創客中國」全球賽冠軍

你可能感興趣

【科創投資】華潤創業夥城大合資1億元　成立科創投資平台孕育獨角獸
14:48 2021/10/18
【科創投資】華潤創業夥城大合資1億元　成立科創投資平台孕育獨角獸
【施政報告2021】政府擬於流浮山興建地標性創科設施　學者建議需考慮人才配合問題　
19:36 2021/10/06
【施政報告2021】政府擬於流浮山興建地標性創科設施　學者建議需考慮人才配合問題　
【香港初創】數碼港培育智能眼鏡初創MAD Gaze　奪2021「創客中國」全球賽冠軍
19:14 2021/09/24
【香港初創】數碼港培育智能眼鏡初創MAD Gaze　奪2021「創客中國」全球賽冠軍
創業 服務 行政 實習 香港 大灣區

上一篇文章

【數碼港】數碼港大學合作夥伴計劃夥英國劍橋大學　提供金融科技及創業培訓

下一篇文章

【機迷熱話】Apple Music登陸PS5　拓串流音樂服務支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃
【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃
【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統
【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術　年內推免費創作App測試
【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術　年內推免費創作App測試