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配合Facebook新名？　智能手錶Meta Watch外觀曝光　搭載鏡頭設計迎戰Apple Watch

科技 17:49 2021/10/30

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Facebook日前宣布改名為「Meta」後，外界紛紛關注其未來推出的產品定位，以及市場發展路向等。事實上，除了VR裝置產品外，朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前亦表示有意進軍智能手錶市場。據美媒彭博社日前報道，Meta正在開發的智能手錶，將以載鏡頭的設計，迎戰Apple Watch！

報道指，該智能手錶Meta Watch的圖片是由開發人員Steve Moser發現。據圖片所見，智能手錶設有前置鏡頭，整體風格與Apple Watch相似，都是具有方正外框，並帶有圓角設計，惟該手錶屏幕較一般智能手錶大。其邊框右側則是控制按鈕，錶帶亦看似可拆換的。

【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃

報道又指，Meta已經規劃了三代智能手錶產品，預計最早會於2022年發布。不過尚未確定是次流出的智能手錶款式，是否會「打頭陣」登場。

【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術　年內推免費創作App測試

【Facebook】VR成發展重點？　Facebook將投資10.1億於VR學習體驗

責任編輯：黃顯晴

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