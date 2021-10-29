【周末好去處】UNIQLO於銅鑼灣設 LifeWear展覽　旗艦店展示服飾工藝（多圖）

▲ 為了讓公眾進一步了解UNIQLO LifeWear品牌理念，UNIQLO於銅鑼灣旗艦店特設 LifeWear展覽。（UNIQLO提供圖片）

為了讓公眾進一步了解UNIQLO LifeWear品牌理念，UNIQLO於銅鑼灣旗艦店特設 LifeWear展覽，展現在時尚服飾背後的高端科技、工藝、以及可持續時裝的發展。

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參考顧客意見塑造服飾品質

隨著品牌的發展，UNIQLO於2013年提出LifeWear品牌理念，作為詮釋品牌服裝製作的哲理、原則及目標，並以服裝的力量讓不只是一部分人，而是讓所有人的生活更加美好為願景，追求服裝的簡約化、功能化。

UNIQLO表示，由產品設計及研發、物料採購、製作到銷售鏈，LifeWear的服飾以日常生活需要為出發點，講究細節、實用舒適，將創新科技應用於服飾當中並持續進化。

6大展區貫徹LifeWear元素

由即日起至11月3日，UNIQLO於銅鑼灣利舞臺的全球旗艦店橫跨三層（G/F, B1/F, B2/F） 設置LifeWear展覽，並設6大展區展現結合藝術與科學的LifeWear理念。

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責任編輯：李智美