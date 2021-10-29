【數碼港】數碼港大學合作夥伴計劃夥英國劍橋大學　提供金融科技及創業培訓

數碼港今（29日）正式啟動第七屆「數碼港．大學合作夥伴計劃」，首次委任英國頂級商學院劍橋大學賈吉商學院 （University of Cambridge Judge Business School）為主辦大學夥伴，同時有嶺南大學新加入為合辦院校。

今屆「數碼港．大學合作夥伴計劃」由合共八所本地大學提名，逾45名學生組成15支隊伍，將於明年1月參與劍橋大學賈吉商學院的兩星期線上創業訓練營，接受一連串與金融科技和創業相關的培訓，設計創新的商業方案。並且競逐合共100萬港元的「數碼港創意微型基金」資助。

虛擬模式進行訓練營 競逐合共100萬港元資助

數碼港指，「數碼港．大學合作夥伴計劃」由2015年推出至今，已為近400名本地大學生提供金融科技培訓。參與隊伍早前已提交初步的金融科技商業方案，並將會接受逾120小時的營前培訓活動、輔導課程以及創業訓練營，涵蓋金融科技、監管科技、保險科技、財富科技、區塊鏈、人工智能和機器學習、網絡安全等範疇，以學習金融科技及創業知識，持續改進其商業方案。

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記者：張寶燕