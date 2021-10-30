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【遊戲商機】三星電視擬建雲端遊戲平台　毋需高級硬件可玩3A級遊戲大作

科技 13:00 2021/10/30

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雲端串流遊戲市場愈趨激烈，Google、微軟（Microsoft）等科企都陸續推出雲端遊戲平台吸客，三星（Samsung）近日也宣布要加入戰場。三星早前在開發者大會宣布，正研究為旗下生產的電視推出雲端遊戲平台，更強調毋需特別硬件就可玩到遊戲。

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三星日前在SDC開發者大會上表示，該企正研究在旗下電視中，加入雲端串流遊戲平台，更表示希望用戶毋需用高級硬件，也可玩到3A級的遊戲大作。不過據外媒《Engadget》報道，該雲端遊戲平台僅適用在主機或電腦上的遊戲，手機遊戲暫不支援。

據介紹，Samsung將會在自家研發的Tizen作業系統該平台，而旗下的電視亦會採用HDR10+格式，確保用家可以高更新率屏幕玩遊戲。

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事實上，不少科企目前都已全力發展雲端遊戲平台，當中包括微軟xCloud及Google Stadia等。而早於2012年，三星其實也曾雲端遊戲公司Gaikai共同設立雲端遊戲平台，惟其後Sony宣布收購Gaikai後，三星就沒有繼續與其商討合作。

責任編輯：何子澄

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