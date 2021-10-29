【證監監管】證監會總結簿記建檔及配售活動操守諮詢、引入「兼任保薦人」　22年8月生效

▲ 【證監監管】證監會總結簿記建檔及配售活動操守諮詢 22年8月生效

證監會總結簿記建檔及配售活動的操守規定諮詢，共收取41份回應書，證監會指，大部分回應同意建議規定的原則及目標，也原則認同「整體協調人兼任保薦人」建議。據相關規定，在首次公開招股過程中，須至少有一名包銷銀團主事人同時擔任保薦人，而該保薦人必須獨立於發行人。

證監會指，諮詢目標是釐清中介人的角色，並訂明他們在簿記建檔、定價、分配及配售活動中應達到的操守標準。

證監會將在11月5日刊憲修訂《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》及《適用於參與創業板股份上市及配售的保薦人、包銷商及配售代理的指引》，並在2022年8月5日生效。

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，資本市場中介人在香港的集資活動中擔當主要角色，提高這些活動的透明度及促進其公平性和秩序，對發展穩健的資本市場而言至關重要。有關操守規定不但有助確保香港的規定符合全球監管標準及期望，亦能處理一些不當行為。

證監會諮詢簿記建檔及配售操守規定 明確指引不准回佣、誇大訂單，諮詢時報道可見【下一頁】

證監會今年2月啟動諮詢，同時覆蓋股權資本市場和債務資本市場交易，建議設立「整體協調人」角色，該角色應在提交A1申請表後兩星期委任。

新指引將規定整體協調人，須向發行人指引費用攤分比率的市場慣例，並在上市聆訊前4個營業日將比率呈交證監會，而發行人應該評估他們是否應嚴重偏離「75：25 」的定額費用相對酌情費用比率。

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