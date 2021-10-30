【細味醺徒@iM網欄】Sparkling Sake 與一升瓶清酒雜的特別體驗

這題目定得有點奇怪，我想讀者都比較少接觸兩者。Sparkling Sake? 即是有氣的清酒？不錯，還要是氣泡像香檳一樣多的清酒。至於一升瓶，所指的是1.8L的清酒，較少香港人會買1.8L的清酒，除非是朋友派對，則另作別論，兩口子買一升瓶，肯定喝不完，所以720ml還是香港市場的主流。為什麼要拿出來一併討論？這源於我前幾天的神來之筆。

最接近香檳口感的清酒

先說Sparkling Sake ，較早前在文章中也輕談過一枝Sparkling sake ，它是七賢的星ノ輝它是其中一枝我會Encore的清酒。上星期見某大型酒商減價，折後僅約460元，與日本賣價其實僅差一百元，便立即買下它。減價酒，大概不會是最新入瓶的，但畢竟是較知名酒商，冷藏質素該較穩定，大概不會「走氣」或因為儲存溫度不穩定而「變味」吧！也好，沒令我失望，開瓶一刻如開香檳，它也真的是用了香檳的木塞封瓶。開瓶後木塞已如香檳瓶的木塞一樣脹起了。接著，我把它倒進杯來，氣泡也真不少。它入口的味道其實真的很像香檳，如果蒙瓶與香檳放在一起，您可能只會覺得它是用了一種特別的葡萄釀製，因為它帶酸，而且當您喝下後，舌頭兩旁的口水腺會增加口水分泌，有流口水的感覺。這枝Sparkling sake，用來配搭近年大熱的法日料理，是不二之選！

▲ 七賢星ノ輝Sparkling sake

▲ 木塞開瓶後會脹起

▲ 倒出來的酒充滿氣泡

喝剩的樂器正宗換杯喝另有一番風味

周中除了喝了這瓶酒，還與大學同學相約晚膳，很久不見，把家裡的「樂器正宗別撰特別本釀造」拿來配搭中菜。這枝樂器正宗與青色瓶的本釀造相比，甜度稍降，米味較出，入口的口感則較爽，配中菜不錯，它可除去古法菜的油膩感。這枝樂器正宗是一升瓶（1.8L) ，但當晚太多朋友帶酒，酒有點多，最終喝剩了三分一，我就把它拿回家放冰箱，看看數日後是否還能喝。三天後，有朋友到訪，拿出來用大吟釀杯喝，看來好像已不好喝，但我嘴裡還是喝到了一些皆味與米香。於是，我靈機一觸，將酒倒入小小的蛇目杯內，竟然立即變得好喝，且旨味突出，朋友也覺得很好喝，我們還嘗試把它轉成熱飲，把酒精蒸走，嚐嚐酒的純米香，用了兩種不同溫度品嚐。試著喝著，我們很快就把它喝完，而我也很滿意這個體驗。

▲ 樂器正宗別撰特別本釀造（網上圖片）

清酒用杯嚐酒法則

為什麼我會忽發奇想呢？其實不外乎一個品酒的定律。如果酒屬薰酒，香氣較顯著，精米步合較高的，用高身玻璃杯喝，可同時聞香，而且酒體在接觸空氣後還可能有些變化，口感更復雜；如果屬旨味、豉油味較重而精米步合較低的爽酒或熟成酒，就應該用蛇目杯，降低酒與空氣接觸的空間。正因為這次酒開瓶後已放了三天，酒的香氣已散，剩下是旨味為主，所以我想起用蛇目杯反而集中地喝到它最好的味道，如強行用白酒杯喝，喝下時會感到酒的收尾有些散或苦澀。不過，每枝酒用哪隻杯喝最佳，這實在很難一概而論，大家最好還是買齊一套酒杯回家，或到有不同大小酒杯的餐廳進餐吧！如果想試試清酒放幾天口味道會變成怎樣的話，不妨試試買一些一升瓶回家，喝不完便用它來做實驗。可能很多日本人也會這樣做，現在也有些清酒是特意讓人放置數日後，酒會跑出另一種風味的，就好像我上回提及的「天美」。

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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