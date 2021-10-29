【周未好去處】新都會推聖誕草莓熊世界 首個以勞蘇為主題專區 各大打卡位一覽

聖誕即將來臨，有些商場已率先布置，葵芳新都會廣場於11月12日起至明年1月2日期間，推出全港首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場《Berry Christmas in LotsoLand》，讓一眾市民與3米高原大尺寸勞蘇裝置打卡及穿梭6大主題專區，當中包括3米高「動『莓』一刻互動專區」、9米長「毛茸茸長廊」、5米高「勞蘇光影聖誕樹」、「夢幻甜美花海」及「霓虹剪影聖誕燈飾」。

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到了晚上，商場更配以炫目燈飾，綻放日與夜截然不同的冬日情懷，而特設的聖誕主題甜美花海，逾萬朵新畿內亞鳯仙及聖誕花編織成戶外迷人花海，連同L3星光長廊掛上多個閃亮繽紛的勞蘇剪影燈飾，營造出浪漫滿溢的星光夜景。

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與此同時，商場L3中庭更有期間限定店，推出多款日本直送及期間限定的勞蘇及迪士尼卡通人物精品。另外，商場提供多項節日消費禮遇，送出精彩主題禮品。

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責任編輯：羅浩濂