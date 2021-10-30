【餓「新」嘗啖＠iM網】一年一度蟹歸來 大啖大閘蟹好季節

每年一過中秋，就份外雀躍，當金風送爽桂花飄香時，亦是吃大閘蟹的最佳時節。等他一年一度蟹歸來，慢慢剪慢慢拆，膏肥肉鮮，齒甲留香，再來一壼花雕或一杯薑茶曖胃，那種滋味與滿足，叫人不枉經年等待。古人有云「蟹肉上席百味淡」，就連詩人蘇東坡也有「不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹！」的感嘆。蟹之魅力，震鑠古今。

今年吃過多次大閘蟹，論特別，莫過於在東來順吃的鹽焗大閘蟹及其蟹粉菜式。這款鹽焗帶有四川風味，但跟傳統做法完全不同，師傅在粗鹽裏加入花椒、八角、辣椒炒香，再用瓦煲包裹大閘蟹焗，把香料的味道直逼入蟹中。

▲ 四川風味鹽焗大閘蟹



甫端上枱，一打開蓋，濃烈的辣香和酒香隨着陣陣的熱浪襲來，不一樣的蟹香！這蟹較清蒸的乾身，味道也較濃香，蟹黃口感更醇厚，尤其是掰開蟹蓋的那一剎，蟹香撲鼻，膏肥黃滿，非常吸引。神奇的是，明明大煲花椒粗鹽焗之，但食落一點也不辣，可能是包了牛油紙的關係，如果不包，不知是否會更惹味？

▲ 膏肥黃滿肥美



除了大閘蟹外，「蟹粉炸包」和「蟹粉粢毛糰」這兩道蟹粉菜式也非常有驚喜。前者貌似炸饅頭，圓滾滾的相當可愛，一口咬下去，外脆內軟，甜甜的飽皮下是鮮美的蟹粉，甜與鮮的味覺落差一吃難忘。

▲ 蟹粉炸包外脆內香



「蟹粉粢毛糰」一看到名字就覺得有趣。原來是糯米糍與糯米飽合體。在軟Q糯米糍上裹以一層晶瑩剔透旳糯米，看起來更有立體感，也增加彈牙的口感。軟糯的米糍下是蟹粉和豬肉餡，鮮而甘香，加上造型白似玉而黃似金，色香味俱佳。

▲ 蟹粉粢毛糰



這天吃蟹之餘，我們也點了東來順的菜式。「辣子蝦」原隻大蝦香辣惹味，就連配菜炸豆腐和蓮藕也香脆吸引。

▲ 辣子蝦香辣惹味



在這金秋食蟹旺季，大閘蟹雖好吃，但因其性寒，吃時可醮薑醋汁，或溫上一壼花雕或來杯熱薑茶曖胃，這是最佳的配搭，也是與大閘蟹最長遠的作戰，畢竟，蟹季才開始，嗜蟹的朋友們還有漫長的奮鬥期。無論是大閘蟹套餐、大閘蟹放題、還是回家DIY，五花八門的吃法，任君選擇。

▲ 蟹粉燴魚肚

▲ 話梅小蕃茄

▲ 砂窩瑤柱菜飯

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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