【供應鏈】美國貨主委員會不滿貨櫃滯留費　稱只會轉嫁至託運人身上

▲ 美國全國貨主諮詢委員會在剛召開的會員大會上，對滯留貨櫃罰金表達了強烈不滿。（法新社圖片）

為解決供應鏈危機，美國洛杉磯港與長灘港早前宣布，11月起將對滯留貨櫃收取每天100美元（約777.7港元）的罰金。由Amazon、Walmart等24間出口商和進口商組成的美國全國貨主諮詢委員會（National Shippers Advisory Council，NSAC），在剛召開的會員大會上，對這措施表達了強烈不滿。

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稱滯留費只會轉嫁至託運人

該委員會的成員在會議上發言時強調，滯留貨櫃的費用最終將由託運人支付。全球最大糧商嘉吉(Cargill)負責人DanielMil miller稱，這個緊急收費是「瘋狂的收費」，最後只會轉嫁回貨主身上。他表示，已有不少貨運商向他表示新費用需由嘉吉支付。Gemini Shippers Group總裁Ken O`Brien更稱，滯留貨櫃的收費根本是對美國消費者間接加稅。

文樂歷山國際物流（Mallory Alexander）的全球運輸執行副總裁Bob Connor指出，港口可以在沒有通知的情況下實施緊急收費，但承運人卻必須提前30天通知托運人有新收費，做法明顯對物流公司不公平。

亦有情況是，如果承運人已經在與托運的客戶中簽訂關稅條款，當中的細項多數允許他們立即轉嫁港口費用至托運人，條款通常列明「托運人應負責支付任何海運碼頭、港務局、政府當局或其他第三方向承運人徵收的任何費用或附加費」。

不看好罰款改善問題

亞馬遜全球進口總監 Adnan Qadri 表示，滯留費的目的是鼓勵更快的周轉、設備返還以及為供應鏈帶來流動性。但在目前的狀態下，他認為滯留費不會有任何成效。

海運承界業者則指出，很多美國人寧願領失業救濟金不願工作才是問題所在，罰款只會令原已減少收內陸貨的船公司，直接拒收除了已簽長約以外的顧客，變相讓貨主獨自面對運輸困難，問題只會更加惡化。

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責任編輯：李智美