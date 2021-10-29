【機迷熱話】Apple Music登陸PS5　拓串流音樂服務支援

早前有海外PlayStation 5（PS5）用戶發現在PS5的音樂選單中，新增了Apple Music，不過指出選項並未能使用。近日，Sony終於確認與蘋果合作，將Apple Music服務帶到PS5，成為第一款支援播放Apple Music的家用遊戲主機！

現時各位PS5玩家，可在PS5主機下載Apple Music應用程式，依照提示連結到Apple Music帳戶。之後就可以在PS5上聆聽Apple Music的歌曲、觀看4K MV，或使用播放列表、廣播、直播、今日熱門等功能。即使在遊戲期間，也可以打開當作背景音樂。

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如果想播放背景音樂，玩家需要在遊戲過程中按下手掣上的「PS鍵」＞打開控制中心，選擇音樂功能。除了可自選曲庫外，Apple Music亦有提供與運行中遊戲匹配的推薦音樂。

此外，玩家在欣賞MV的時突然切換去遊戲，音訊也不會中斷，而是會自動繼續在背景播放。

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責任編輯：張寶燕