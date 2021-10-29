  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】Apple Music登陸PS5　拓串流音樂服務支援

科技 18:40 2021/10/29

分享：

早前有海外PlayStation 5（PS5）用戶發現在PS5的音樂選單中，新增了Apple Music，不過指出選項並未能使用。近日，Sony終於確認與蘋果合作，將Apple Music服務帶到PS5，成為第一款支援播放Apple Music的家用遊戲主機！

現時各位PS5玩家，可在PS5主機下載Apple Music應用程式，依照提示連結到Apple Music帳戶。之後就可以在PS5上聆聽Apple Music的歌曲、觀看4K MV，或使用播放列表、廣播、直播、今日熱門等功能。即使在遊戲期間，也可以打開當作背景音樂。

【機迷熱話】PS5將有新功能？　Sony正測試以手機App分享PS5截圖、錄製片段

【機迷熱話】PS5美國銷量首度超越Switch遊戲主機　至今售出逾1000萬部

如果想播放背景音樂，玩家需要在遊戲過程中按下手掣上的「PS鍵」＞打開控制中心，選擇音樂功能。除了可自選曲庫外，Apple Music亦有提供與運行中遊戲匹配的推薦音樂。

此外，玩家在欣賞MV的時突然切換去遊戲，音訊也不會中斷，而是會自動繼續在背景播放。

【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom

責任編輯：張寶燕

相關文章

【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片
今日
【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片
新Macbook Pro瀏海遮擋？ 蘋果支援應用程式縮放設定（附教學）
今日
新Macbook Pro瀏海遮擋？ 蘋果支援應用程式縮放設定（附教學）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
今日
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【Google新機】Pixel 6 Pro庫存不足　買手機要排候補
今日
【Google新機】Pixel 6 Pro庫存不足　買手機要排候補

你可能感興趣

【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片
今日 12:59
【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片
新Macbook Pro瀏海遮擋？ 蘋果支援應用程式縮放設定（附教學）
今日 17:58
新Macbook Pro瀏海遮擋？ 蘋果支援應用程式縮放設定（附教學）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
今日 17:25
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
遊戲設置 遊戲平台 電玩手遊 歌曲 串流 音樂 遊戲 Apple Music PlayStation Apple

下一篇文章

新Macbook Pro瀏海遮擋？ 蘋果支援應用程式縮放設定（附教學）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統
【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統
【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃
【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃
【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術　年內推免費創作App測試
【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術　年內推免費創作App測試
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU