【異動股】比亞迪電子跌逾一成　首三季利潤按年跌50%　瑞信直言季績令人失望

比亞迪電子(00285)跌逾10%，前三季度淨利潤按年減少50%。瑞信發表研究報告表示，比亞迪電子今年第三季業績表現令人失望，收入為210億元人民幣，佔該行對今年下半年預測35%，第三季純利為5.1億元人民幣，僅佔該行對其今年下半年預測的40%。

瑞信表表示，維持對比亞迪電子「中性」評級，目標價由35.5元降至24.6元。

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