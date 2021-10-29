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【異動股】比亞迪電子跌逾一成　首三季利潤按年跌50%　瑞信直言季績令人失望

股樓投資 18:39 2021/10/29

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比亞迪電子(00285)跌逾10%，前三季度淨利潤按年減少50%。瑞信發表研究報告表示，比亞迪電子今年第三季業績表現令人失望，收入為210億元人民幣，佔該行對今年下半年預測35%，第三季純利為5.1億元人民幣，僅佔該行對其今年下半年預測的40%。

瑞信表表示，維持對比亞迪電子「中性」評級，目標價由35.5元降至24.6元。

 

【大行點睇】港交所平保績後 大行最新評級和目標價一覽

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【同場加映】孫子市法：議息前試支持 績優股見承接

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

比亞迪電子（00285） 港股

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