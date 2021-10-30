【假日好去處】 信和7大商場及利東街打造迪士尼聖誕派對 齊集 Disney+ 六大品牌及迪士尼經典角色

距離聖誕節還有近兩個多月的時間，但各大商場已開始聖誕宣傳，熱鬧非常。迪士尼旗下串流平台 Disney+ 即將於11月16日登陸香港，全城熱切期待。今年的聖誕，信和集團旗下7大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心、中港城及信和廣場，連同利東街將與迪士尼合作，於2021年11月11日至2022年1月2日期間攜手打造「Disney Winter Celebration」活動，齊集多個迪士尼至愛品牌，進行跨商場聖誕聯歡派對。

多個深受大家喜愛的角色，包括迪士尼的愛莎女王、米奇老鼠、小木偶皮諾丘，彼思的胡迪、巴斯光年，Marvel的鐵甲奇俠，星球大戰的曼達洛人等人氣角色，將以不同形式現身各大商場。

由2021年11月11日起，尖沙咀中心及帝國中心之聖誕燈飾將會率先亮起，巨型LED燈幕牆會獨家播放 Disney+ 六大品牌的聖誕燈飾影片及屯門市廣場、奧海城、荃新天地及利東街的聖誕場景的精彩短片。以上LED燈幕牆由8萬2千顆變色LED圓點組成、總面積4,000平方米的多媒體幕牆燈飾會為大家帶來震撼視覺效果。

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一向是市民每年的打卡熱點的麼地里，也設有聖誕燈海，今年的燈海會以Disney+的四大品牌為主題，包括迪士尼、彼思、Marvel及星球大戰，將帶大家走進 Disney+ 的更大宇宙！除此以外，帝國中心、中港城及信和廣場的外牆也會呈現 Disney+ 精彩角色圖像的聖誕燈飾。

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屯門市廣場方面，將首度打造以香港迪士尼樂園度假區為主題的白色冬日聖誕，設有達7.5米高的奇妙夢想城堡裝置，配上炫亮注目的光影效果，指定日子場內更有飄雪匯演，猶如置身外國一樣，絕對是粉絲朝聖必到的打卡熱點。多個迪士尼人物裝置包括米奇、米妮、唐老鴨及高飛將於場內以全新聖誕造型現身，與大家暢遊不同巨型主題打卡位置。

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同時，場內更設3個互動嘉年華攤位遊戲，大考身手及眼界之餘，更可贏取迪士尼主題精品。於週末及假日期間更特設獨家迪士尼主題工作坊，讓市民親手製作迪士尼立體聖誕卡及閃亮聖誕樹。同時商場內也設有期間限定店，多款迪士尼主題精品琳瑯滿目，當中更包含獨家驚喜款式。



奧海城方面，將打造迪士尼經典珍藏館，與大家以嶄新角度重溫一幕幕經典場境，包括「獅子王特訓基地」、「小飛象雜技團體驗」、「小飛俠尋找長不大的密碼」、「小木偶奇遇劇場」及「小鹿斑比叢林快拍」5大互動體驗區，讓大家化身故事主角進行各種挑戰。

市民更可以遊走奧海城各處以 AR 互動遊戲揭開動人故事中的驚喜，完成任務即可以解鎖不同角色，搜集角色後更可自選制定印有名字的限量角色筆記簿帶回家自用；場內更特設期間限定店，為大家搜羅過百款迪士尼經典珍藏系列精品，更會獨家發售部份單品。

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荃新天地方面，將設有冰晶聖誕小鎮，愛莎女王更會於中庭的炫白冰雪水晶庭園恭迎大家，而安娜女王亦會與大家結伴踏上冰雪階梯之旅，於週末及假日期間，更有飄雪效果。商場內也有期間限定店發售全新系列精品及主題親子工作坊。

至於利東街化身璀璨閃亮大道，迪士尼公主將會華麗登場。整條大道將以公主皇冠圖騰的燈飾貫穿，於晚間熠熠生輝的中庭將會成為華麗高貴的舞會場景。每晚上演光影音樂秀，配以家傳戶曉的公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，中庭亦設置了一棵達10米高之巨型聖誕樹。

市民到信和各大商場與各個角色打卡合照後，只需打卡上載照片至Instagram

及 Facebook，並輸入「 #SinoMalls2021」及「 #信和集團商場2021」，便有機會贏取 「最有人氣照片獎」* 及「最具創意照片獎」*及獲得豐富獎品包括迪士尼禮品。

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在參與不同迪士尼主題活動的同時， S⁺REWARDS會員還可於推廣期間收集一套共80款的限量版迪士尼角色珍藏卡，當中除了包括米奇老鼠、迪士尼公主及一眾經典故事角色外，更包括在彼思、Marvel及星球大戰電影出現的角色，絕對值得珍藏。

由2021年11月16日至2022年1月2日，S⁺REWARDS會員於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心及帝國中心，以電子貨幣單一消費每滿HK$200*，成功登記點數後，即可於2022年1月2日或之前隨機獲得1張迪士尼電子珍藏卡*！電子珍藏卡一共有8個系列，於每個系列集齊愈多款式之珍藏卡，便可換領愈多指定禮品，包括S現金券、特別版實體珍藏卡及迪士尼禮品等！獲得電子珍藏卡後，會員亦可憑2點數換領1張同款之迪士尼實體珍藏卡！

*受條款及細則約束，詳情將容後公布。

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記者：陳詠妍