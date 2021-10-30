【疫市營商】睡眠問題日趨年輕化　Beyond Sleep藉商機疫市擴充

▲ Beyond Sleep執行董事及共同創辦人黃泳棋表示，疫情爆發後，「睡眠商機」變得更龐大，也促使她重新思考和調整品牌定位，以及銷售策略。

現時社會步伐快、壓力大，「失眠」成了普遍的文明病之一。去年疫情爆發更為各國民眾帶來更大的壓力，如財務、醫療保健、社會孤立等問題，嚴重影響睡眠。正因如此，「睡眠商機」也正悄悄崛起。專門銷售睡眠用品的Beyond Sleep近日把握「睡眠經濟」的商機，無懼在疫市下，從跑馬地搬遷到中環，甚至擴大店舖面積，開設超過8,000平方呎的旗艦店，更採取全新銷售策略拓新客群。

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Beyond Sleep執行董事及共同創辦人黃泳棋（Kitrina）表示，睡眠問題本來就是一種全球的「流行病」。疫情爆發後，不但沒有成為品牌業務發展的阻礙，反而變成一個契機，促使民眾提高健康意識，「睡眠商機」變得更龐大。她也藉此重新思考和調整品牌定位，以及銷售策略，「疫情期間，消費者在家的時間比以往多，對睡眠產品的需求自然增加。」

據市場調查公司Infinium Global Research一項研究預測，全球睡眠市場規模將以7%的複合年成長率，於2025年更會達到1,141億美元（約8,871億港元）。Kitrina提到，睡眠問題日趨明顯年輕化，年輕族群更願意將金錢花在睡眠產品上。同時，剛好跑馬地店舖租約到期，所以Kitrina決定在中環開設旗艦店，並將其打造成「睡夢博物館」，望能藉此拓展更多年輕人客群。

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Kitrina透露，過往跑馬地店舖的客人比例，為中年人或家庭客為主。搬舖後，接觸到的客戶更多，年齡層也隨即擴大，「以往可能是客戶置業或搬遷時需要買傢俬，才會進入我們店舖。但現時在中環開舖，人流更多，更容易接觸到『街客』。」

Kitrina坦言，增加品牌認知度相當重要，「希望一說到『睡夢博物館』，就可聯想到我們的品牌。」相對傳統的店舖，Beyond Sleep有多個不同主題的展示區，例如專門售賣枕頭、以酒吧式櫃枱設計的「Pillow Bar」。她表示，Pillow Bar的概念就是讓顧客像在酒吧一樣，點選自己喜歡的產品；店員也可根據客戶需求，尋找適合的枕頭，希望以個性化服務留住客戶。

另外，為了讓更多人認識到品牌，Kitrina也積極舉行不同與睡眠相關的活動，例如免費的療癒工作坊、抽獎小活動等，藉以進行推廣。

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記者：曾曉汶