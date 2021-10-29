【聖誕節訂單】Amazon聖誕節斥數十億美元　解決勞動力短缺及供應鏈問題

▲ 電商平台亞馬遜（Amazon）要花費數十億美元，應對聖誕節勞工短缺和供應鏈問題。

聖誕節將至，但今年因為疫情關係，勞動力和供應鏈也相繼出現題。電商平台亞馬遜（Amazon）要花費數十億美元，應對聖誕節勞工短缺和供應鏈問題。

據BBC報道，近來多項成本增加，Amazon行政總裁Andy Jassy預計：「將有數十億美元的額外成本。」當中增加的管理開支，包括在勞動力供應短缺、人工成本增加、全球供應鏈問題、運輸成本上升等。他補充：「這些在短期內對我們佷貴，但是在我們的顧客和合作夥伴上，是正確的優先順序。」

【Facebook】醜聞不斷 美國戶外服飾品牌Patagonia呼籲企業抵制Facebook

成本增加令利潤下降。據悉，Amazon雖然截至9月30日的第三季銷售增長15%，達1,108億美元，但利潤急劇下降從去年的63億美元，跌至32億美元。

【美國經濟】美國家庭基金會調查發現 5%未接種疫苗員工已離職

翻查資料，Amazon早前擔心勞工短缺，提供一次性的3,000英鎊獎金，吸引更多英國地區的求職者。更透過網站招聘2萬個英國職位，指定較欠缺勞工的地區，提供1,000英鎊的簽約獎金。

【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？ 一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）

責任編輯：馬意文