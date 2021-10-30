Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25%

Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格周四（28日）宣布將Facebook改名為Meta，而股票代號將改為MVRS。但部分心急投資者擺烏龍，錯誤買入與Meta同名的加拿大高科技材料公司Meta Materials股票，導致公司股價在盤後交易時段曾急升25%。

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雖然Facebook已改名為Meta，但其股票代號於12月1日才正式易名為MVRS。有心急投資者未了解情況，看到有「Meta」名稱的企業股票便入手，將加拿大高科技材料公司Meta Materials股價推高，讓該公司意外亦成為Facebook改名的得益者。

股票代號MMAT的Meta Materials，在正常交易時段股價上升4.8%；當盤後交易時段時，受惠於Facebook改名消息，MMAT股價一度飆升25%。雖然股價急升，但公司的總市值僅略高於15億美元（約117億港元），只佔Facebook市值很小部分。

Meta Materials行政總裁帕里卡拉斯（George Palikaras）事後在Twitter發文，感謝Facebook改名為Meta。

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過去曾發生多次投資者誤購同名股票，導致撞名的企業股價急升。2019年4月，雲端視訊會議服務公司Zoom Video Communications正式在美國納斯達克上市，卻有投資者買入中國電訊公司 Zoom Technologies的服票，使後者股價飆升超過 80%。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk） 於今年1月呼籲民眾使用加密應用程式Signal，其追隨者誤將Signal Advance 當成是有關應用程式的股票，使Signal Advance股價飆升1,100%。但事實上，Signal是一間未上市公司。

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責任編輯：郭麗明