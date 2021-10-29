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【日本航空業】連續7個季度虧損　全日空宣布5年內裁員至少20%

商業 19:00 2021/10/29

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日本最大的航空公司全日空（ANA）表示，預計本財年將公佈營業虧損，低於此前對利潤的預測，並將在5年內裁員至少20%。（法新社圖片）

日本最大的航空公司全日空（ANA）表示，預計本財年將公佈營業虧損，低於此前對利潤的預測，並將在5年內裁員至少20%。

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全日空在上周已宣布裁員9000人，在新公布的財報中，更宣布將在5年內裁員至少20%。該企已連續7個季度虧損，今年截至9月30日，營業虧損達1160億日圓（約79億港元），但低於上年同期因的2809.5億日圓（約192億港元）。不過，全日空表示，由於乘客人數將回升，預計第四季度將恢復盈利。

日本在上月底解除了全國大部分地區的緊急狀態，雖然國內旅遊業正在緩慢復甦，但沒有跡象顯示國際旅遊、特別是入境旅遊，將大幅度恢復至以往水平。旅客入境日本仍然受到嚴格的監管，當局禁止大部分的外國遊客和商務旅客到當地。

全日空因此預計，到2020年3月，日本國內的乘客人數將恢復到疫情前水平的85%，但屆時國際乘客人數僅能達到疫情前水準的30%。

疫情前，日本一直加大力度吸引更多的國際遊客，以舒緩國內的經濟困境。本來東京奧運會能帶來不少商機，但是當局並不容許外國觀眾或國際遊客到場，日本的旅遊業和航空公司因而損失了一筆可觀的收入。

【日本航空業】連續7個季度虧損　全日空宣布5年內裁員至少20%

【美國經濟】美國家庭基金會調查發現　5%未接種疫苗員工已離職

責任編輯：李智美

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