【美股焦點】又買錯股票？　Facebook宣佈改名　呢隻股票一度飆升26%

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Facebook（FB）於周四（28日）宣布改名為Meta，以專注「元宇宙」發展，消息一出令到名字有所相似的加拿大工業材料公司Meta Materials（MMAT）股價在周四盤後升逾26％。
該股周五（29日）在盤前交易中上漲 5%，至4.79美元，與此同時，Facebook股價亦在盤前小幅走高。
Facebook宣布改名為Meta 以元宇宙連繫人與人 【下一頁】
雖然名字相似，但其業務範圍與Facebook卻毫不相關，據Refinitiv資料顯示，該公司專門設計用於消費電子產品和航空航天等多種行業物料，市值為13億美元。
Meta Materials行政總裁George Palikaras亦在Twitter寫道，歡迎Facebook加入原宇宙的世界。
這種疑似投資者買錯股票的行為不是第一次發生，在疫情剛開始時，視像會議平台Zoom大受投資者歡迎，當時就令名字相近的中國電信Zoom Technologies（ZM）股價飆升。
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責任編輯：黃苑筠