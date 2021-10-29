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【美股焦點】又買錯股票？　Facebook宣佈改名　呢隻股票一度飆升26%

股樓投資 19:59 2021/10/29

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Facebook（FB）於周四（28日）宣布改名為Meta，以專注「元宇宙」發展，消息一出令到名字有所相似的加拿大工業材料公司Meta Materials（MMAT）股價在周四盤後升逾26％。             

該股周五（29日）在盤前交易中上漲 5%，至4.79美元，與此同時，Facebook股價亦在盤前小幅走高。

Facebook宣布改名為Meta 以元宇宙連繫人與人　【下一頁

雖然名字相似，但其業務範圍與Facebook卻毫不相關，據Refinitiv資料顯示，該公司專門設計用於消費電子產品和航空航天等多種行業物料，市值為13億美元。

Meta Materials行政總裁George Palikaras亦在Twitter寫道，歡迎Facebook加入原宇宙的世界。

這種疑似投資者買錯股票的行為不是第一次發生，在疫情剛開始時，視像會議平台Zoom大受投資者歡迎，當時就令名字相近的中國電信Zoom Technologies（ZM）股價飆升。

【延伸閱讀】土地註冊處請合約文員 協助處理與土地契約相關的文書工作 月薪1.3萬　【下一頁

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同場加映：【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

Meta 元宇宙 美股 Facebook

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