Facebook宣布改名為Meta 以元宇宙連繫人與人

據美聯社報道，社交媒體Facebook在一個有關增強現實與虛擬實境的發布會上公布，計劃將把公司名稱改為Meta。Facebook亦會更改公司的股票代碼，12月1日生效。

創辦人朱克伯格透露，形容Facebook的遺傳基因，是創建技術連繫人與人，而元宇宙（Metaverse）是下一個科技前沿領域，正如當初創辦搭建社交網絡，有分析指反映了Facebook對建立元宇宙的概想，元宇宙是經典科幻術語，代表了Facebook對虛擬世界工作及遊戲的願景。

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責任編輯：龍紀瑩

