【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低

澳洲政府去年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲移民政策成港人關注焦點，惟此前一直未有公布獲得永久居留身份詳情。澳洲政府近日公布「避風港」政策詳情，持有畢業生和技術簽證4年的港人在澳洲居留1年後，若符合審查條件即可申請永久居留，無需達傳統的計分要求。

澳洲滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人 【下一頁】

澳洲政府周五（29日）刊登全新《2021年移民規例修訂（香港）法例》，宣布由明年3月5日起，持有臨時技術移民工作簽證、臨時技術短缺簽證或臨時畢業生簽證的港人，持有臨時簽證4年或在指定偏遠地區居住、工作及進修滿3年，若符合體檢及品格審查等基本永久居留簽證的「通用條件」（Common criteria），便可申請「技術移民獨立簽證」和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」。

澳洲政府亦表示，「技術移民獨立簽證」和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」 2類簽證將為港人專門開設一個全新的分類渠道「Hong Kong stream」，申請人必須持有香港特區護照或BNO護照。

澳洲媒體SBS電台報道，「技術移民獨立簽證」和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」成人申請費用為6,170澳元（約3.6萬港元），18歲以下申請人費用則為5,145澳元（約3萬港元）。

澳洲擴大避風港簽證 接納BNO申請 【下一頁】

若成年申請人並未取得「基本應用水平的英語能力」資格，即雅思平均分達4.5分或以上，需在獲批簽證前額外繳付4,885澳元（約2.9萬港元）的「第2期費用」，若英語能力達水平要求，則無需繳付。

移民律師黃逸卓表示，新規例下合乎資格港人申請永久居留簽證「門檻極低」。新渠道亦令申請方式更加明朗化，能協助更多港人移民澳洲，令很多在澳洲讀書，或計劃前往澳洲讀書的港人擁有更清晰方向。黃逸卓相信，新規例會令打算移民英國或加拿大港人，重新考慮澳洲。

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責任編輯：李俊儀