  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本自民黨或難守眾議院多數 執政需靠盟友

環球政治 18:20 2021/10/29

分享：

日本即將舉行國會眾議院選舉，自民黨力求維持執政黨。最新民調卻顯示，自民黨可能在今次選舉中失去部分議席，甚至無法獨力成為眾議院多數派，但加上盟友公明黨的議席，自民黨估計可以再次執政。

日本為期12日選舉宣傳展開 自民黨支持度下跌 【下一頁】

新首相兼自民黨黨總裁岸田文雄選前設定目標，希望可以取得233席，遠低於原本的276席。日經新聞及讀賣新聞周五（29日）公布的最新民調顯示，自民黨或難以穩守眾議院多數派之位，需要連同公明黨的席位才可確保。

根據日經新聞民調，反對黨立憲民主黨有機會取得額外議席，預計多個單議席選區競爭激烈。日本早蹈田大學教授日野愛郎表示，反對派在部分單議席選區合作，或讓自民黨候選人陷入苦戰，最終失去議席。

強化日美同盟 岸田文雄表明積極態度 【下一頁】

據悉，岸田文雄提前解散眾議院舉行大選，原意希望憑藉上任後的蜜月期，加上縮短反對派準備時間，在選舉中取得優勢。但日本不少政治分析師認為，此舉對岸田文雄無好處。

政治分析專家伊藤惇夫指出，因為岸田文雄上任時間短，其內閣班子未有太大表現，而且岸田文雄及盟友中未有一個極為出格的象徵，選民或難以支持岸田文雄。伊藤惇夫，３估計，今屆投票率或會下跌。

有分析師更認為，一旦自民黨今次選舉嚴重失利，來年便是參議院選舉，岸田文雄隨時成為另一位短暫首相。分析師估計，失去30個眾議院席位足以對岸田文雄產生巨大壓力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

岸田文雄就任日本首相 本月底舉行大選（第三版）
2021/10/04
岸田文雄就任日本首相 本月底舉行大選（第三版）
日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民
2021/10/24
日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民
【日本疫情】東京、大阪食肆晚上營業限制解除
2021/10/25
【日本疫情】東京、大阪食肆晚上營業限制解除
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
2021/10/26
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」
2021/10/26
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」

你可能感興趣

岸田文雄就任日本首相 本月底舉行大選（第三版）
21:39 2021/10/04
岸田文雄就任日本首相 本月底舉行大選（第三版）
日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民
19:39 2021/10/24
日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民
【日本疫情】東京、大阪食肆晚上營業限制解除
18:05 2021/10/25
【日本疫情】東京、大阪食肆晚上營業限制解除
選舉 政治 日本 日本自由民主黨

上一篇文章

【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低

下一篇文章

世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席
美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區
【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區
新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間18:00）