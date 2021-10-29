日本自民黨或難守眾議院多數 執政需靠盟友

日本即將舉行國會眾議院選舉，自民黨力求維持執政黨。最新民調卻顯示，自民黨可能在今次選舉中失去部分議席，甚至無法獨力成為眾議院多數派，但加上盟友公明黨的議席，自民黨估計可以再次執政。

日本為期12日選舉宣傳展開 自民黨支持度下跌 【下一頁】

新首相兼自民黨黨總裁岸田文雄選前設定目標，希望可以取得233席，遠低於原本的276席。日經新聞及讀賣新聞周五（29日）公布的最新民調顯示，自民黨或難以穩守眾議院多數派之位，需要連同公明黨的席位才可確保。

根據日經新聞民調，反對黨立憲民主黨有機會取得額外議席，預計多個單議席選區競爭激烈。日本早蹈田大學教授日野愛郎表示，反對派在部分單議席選區合作，或讓自民黨候選人陷入苦戰，最終失去議席。

強化日美同盟 岸田文雄表明積極態度 【下一頁】

據悉，岸田文雄提前解散眾議院舉行大選，原意希望憑藉上任後的蜜月期，加上縮短反對派準備時間，在選舉中取得優勢。但日本不少政治分析師認為，此舉對岸田文雄無好處。

政治分析專家伊藤惇夫指出，因為岸田文雄上任時間短，其內閣班子未有太大表現，而且岸田文雄及盟友中未有一個極為出格的象徵，選民或難以支持岸田文雄。伊藤惇夫，３估計，今屆投票率或會下跌。

有分析師更認為，一旦自民黨今次選舉嚴重失利，來年便是參議院選舉，岸田文雄隨時成為另一位短暫首相。分析師估計，失去30個眾議院席位足以對岸田文雄產生巨大壓力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培